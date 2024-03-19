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Скандал с блокировкой эвакуации людей из Донетчины: координатор фонда «Восток SOS» рассказал о нашумевшей истории

19 марта 2024, 17:19

Скандал с блокировкой эвакуации людей из Донетчины: координатор фонда «Восток SOS» рассказал о нашумевшей истории

Недавно на Facebook-странице благотворительного фонда «Восток SOS» появилась информация, что Нересницкая громада Закарпатской области блокирует эвакуацию людей с прифронтовых территорий Донецкой области. «Новости Донбасса» обратились к координатору направления восстановления фонда Евгения Голованевского, который прокомментировал эту ситуацию.

По словам Голованевского, фонд в ноябре 2022 года заключил договор с Нересницкой громадой о том, что будет восстановлено помещение со стороны фонда, а громада обеспечит проживание и социальный уход тех эвакуированных людей. Помещение планировалось для 10 лежащих людей и 26 маломобильных.

«Мы помещение оборудовали и подготовили, в мае этот проект был завершен, но громада не обеспечила стационарный уход, соответственно, нет условий для содержания и поддержки тех людей. Эта ситуация развивалась в течение девяти месяцев, мы общались, искали разные способы разрешения этой ситуации с самой громадой и с Закарпатской областью», — рассказал он.

Голованевский отметил, что этот вопрос долгое время не решался, однако вскоре было подано компромиссное решение. В частности, использовать это помещение для релокации учреждения для детей из Донецкой области, имеющих инвалидность. Однако, по уточненной информации, при условии, что проживание детей будет обеспечиваться не Закарпатской громадой, а Покровской громадой Донецкой области. Это решение было согласовано.

«С одной стороны, проблема решается, потому что помещение не будет пустовать, но с другой стороны проблема блокировки эвакуации пожилых людей остается открытой. Сейчас эти люди находятся в транзитном центре в Днепре, где за ними есть уход. Но там можно находиться временно, шелтор уже переполнен», — подчеркнул он.

0800 332 614 – горячая линия благотворительного фонда «Восток SOS».

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