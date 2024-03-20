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На границе Черниговской области создают систему инженерных заграждений и создают опорные пункты

20 марта 2024, 11:15

На границе Черниговской области создают систему инженерных заграждений и создают опорные пункты

Инженерные заграждения в Черниговской области. Фото: Оперативное командование «Север» Инженерные заграждения в Черниговской области. Фото: Оперативное командование «Север»

На границе Черниговской области создается система инженерных заграждений и возводятся опорные пункты промежуточной полосы обороны. Об этом сообщает Telegram-канал СтратКом ЗСУ.

«Сооружение оборонительных рубежей продолжается по всем направлениям, откуда потенциально может прийти враг», — говорится в сообщении.

Военные работают совместно с гражданскими строителями и инженерами. Уже имеющиеся фортификации смогут значительно замедлить врага, если тот снова планирует наступление.

Фортификационные сооружения ВСУ. Фото: Оперативное командование «Север»

Фортификационные сооружения ВСУ. Фото: Оперативное командование «Север»

На странице Управления стратегических коммуникаций добавили, что укрепления расширяются каждый день, несмотря на то, что в настоящее время ситуация на северной границе стабильная.

В ответе министерства обороны Украины на запрос «Новостей Донбасса» говорится, что выделенное на данный момент правительством Украины финансирование не покрывает общей потребности в фортификационных сооружениях, вопрос дополнительного выделения средств будет рассмотрен в ближайшее время. 

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