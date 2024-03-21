На территории Лиманской громады россияне уничтожили более 10 тысяч гектаров леса

Российские оккупанты на территории Лиманской громады Донецкой области уничтожили более 10 тысяч гектаров леса. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По словам главы региона, невозможно точно подсчитать, сколько всего россияне выжгли лесов.



«Несмотря на активные боевые действия, мы продолжаем восстанавливать леса. На территории Дробышевского лесничества ГП «Лиманское лесное хозяйство» Национального природного парка «Святые горы» после частичного разминирования территорий силами представителей общественности и органов власти было посажено около 10 тысяч саженцев сосны обыкновенной», — отметил он.



Филашкин добавил, что в 2024 году в Донецкой области планируется восстановить около 100 гектаров леса в национальном парке «Святые горы».



Отметим, что «Новости Донбасса» публиковали материал – «Война губит лес: 80% деревьев Национального парка Донецкой области уничтожены».