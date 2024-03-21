В «ЛНР» рассказали подробности взрыва на перекрестке в Луганске

В оккупированном Луганске пятеро «полицейских ЛНР» получили осколочные ранения и контузии. Это произошло 20 марта, когда члены группировки «ЛНР» преследовали мужчину, который ехал в такси. Якобы мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления.



На Ольховском перекрестке, когда авто задержали и мужчину вывели такси, произошел взрыв. Сообщается, что задержанный привел в действие взрывное устройство. По данным так называемого «МВД ЛНР», он погиб. Таксист не пострадал.

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