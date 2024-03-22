По меньшей мере два человека погибли и 14 раненых в результате российской атаки. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.



Под ударами РФ оказались Запорожье, Хмельницкая, Одесская, Днепропетровская, Полтавская, Николаевская, Винницкая, Львовская и Ивано-Франковская области.



По состоянию на данный момент известно о 2 погибших и по меньшей мере 8 раненых в Хмельницком.



Также 6 травмированных в Запорожье, 3 человека там числятся без вести пропавшими на местах ударов.

В ночь на 22 марта Россия атаковала Украину ракетами и ударными дронами. Под уадарми оказались объекты инфраструктуры, в том числе Днепровская ГЭС в Запорожье.



В некоторых регионах Украины введены экстренные отключения электроэнергии.



Силам ПВО удалось уничтожить 92 воздушных цели из 151, которыми ночью атаковала Россия.