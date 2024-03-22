США требуют от Украины прекратить удары по российским НПЗ

США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, отметив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть. Об этом передает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.



В издании отметили, что СБУ и ГУР получили просьбу из Вашингтона не атаковать нефтеперерабатывающие заводы в России, так как это страна остается одним из крупнейших в мире экспортеров энергоносителей, несмотря на западные санкции в отношении ее нефтегазового сектора.



Сообщается, что цены на нефть в этом году выросли примерно на 15%, до 85 долларов за баррель, что привело к росту цен на топливо как раз в тот момент, когда президент США Джо Байден начинает свою кампанию по переизбранию.



«Ничто так не пугает действующего американского президента, как резкий рост цен на заправках в год выборов», — заявил президент консалтинговой компании Rapidan Energy и бывший советник Белого дома по энергетике Боб Макнелли.



В Белом доме утверджают, что в результате атак может пострадать энергетическая инфраструктура, на которую опирается Запад, в частности, трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который осуществляются поставки казахстанской нефти.



Ранее мы писали, что Министерство энергетики РФ признало остановку производства топлива на ряде нефтеперерабатывающих заводов, и заявило о поиске способа решить проблему.