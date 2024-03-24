В московском аэропорту «Шереметьево» пассажирка принесла бомбу

Сегодня, 24 марта, в российском аэропорту Шереметьево пассажирка заявила, что в ее рюкзаке бомба. Об этом сообщил Telegram-канал 112.



По предварительным данным, когда женщина поднялась на борт самолета, вылетающего в Ереван, рассказала бортпроводнику о бомбе.



Известно, что женщина ведет себя агрессивно, перемещается с места на место, часть пассажиров напугана



Рейс задержали, сейчас на месте работают экстренные службы и полиция.



Как отмечает Shot, «Боинг 737-800» должен был вылететь в 14:30. Пока отправление отложили на час.





Обновлено (14:55) Фраза женщины о взрывчатке оказалась в шутку, передает RT со ссылкой на источник.



«Женщина была недовольна тем, что когда люди поднимались на борт, стюардесса говорила с кем-то по телефону. Она и бросила фразу: «Хватит разговаривать, потому что бомбу у меня в рюкзаке пропустишь», — добавил источник, отметив, что женщину задержали и сейчас допрашивают.



Ранее мы писали, что теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта совершили боевики ИГИЛ, пишет связанное с этой террористической группировкой агентство Amaq.