На оккупированных территориях Донетчины отсутствует отопление и электроэнергия

Оккупационные власти Донецка сообщили, что населенные пункты региона остались без отопления и электроэнергии. Об этом сообщил так называемый глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



«По всему городу будут остановлены котельные, лифты, возможно отключение воды в связи с просадкой напряжения по всей Республике», — отметил он.



Кроме того, Кулемзин отметил, что по причине отсутствия напряжения не функционируют троллейбусные маршруты №№ 2, 4, 11, 12, 17.



Сообщается, что «первый вице-премьер ДНР» Андрей Чертков обвинил ВСУ в атаке на энергосистему.



«Поврежденная подстанция, благодаря оперативной работе специалистов, уже запущена. Сейчас энергетики трудятся над выравниванием напряжения», — подчеркнул Чертков.



По его словам, восстановить подачу тепла и воды в дома абонентов планируется в течение дня.



Ранее мы писали, что в Краматорске Донецкой области отопительный сезон завершится в ночь с 28 на 29 марта.