Обстрел Покровского района ракетами из КНДР: в СБУ сообщили, какие населенные пункты попали под удар россиян 6 января

В начале января стало известно, что российская армия ударила северокорейскими ракетами по Донецкой области. В Службе безопасности Украины в запросе «Новостей Донбасса» рассказали, какие именно ракеты КНДР были использованы, а также, какие населенные пункты оказались под ударом.



«Служба безопасности задокументировала факты воздушных атак РФ на гражданскую инфраструктуру Украины с применением дальнобойного вооружения Северной Кореи. Речь идет о баллистических ракетах типа Hwasong-11 (KN-23/24), производимых на территории КНДР», — говорится в сообщении.



В запросе отметили, что 6 января 2024 года возбуждено уголовное производство по факту обстрела войсками России города Покровск, а также сел Гришино, Зверево и Ровное Покровского района Донецкой области, предусмотренного по ч. 2 ст. 438 нарушение законов и обычаев войны) УК Украины, (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.



Досудебное расследование продолжается.



Ранее мы писали, что российские оккупанты на войне против Украины вовсю используют ракеты из КНДР. Известно, что из-за северокорейского оружия в Донецкой области погибли 17 мирных жителей.