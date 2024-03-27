Армия РФ ударила по Украинску: двое людей пострадали, есть повреждения

Россияне обстреляли Украинск. Фото: Селидовской ГВА

Оккупационная армия РФ сегодня, 27 марта, атаковала Украинск Селидовской громады Донецкой области. В частности, россияне попали по жилому кварталу. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.



По предварительным данным, пострадали двое людей — женщина 1940 года рождения и мужчина 1946 года рождения. Сейчас они находятся в Селидовской центральной городской больнице.

Кроме того, в результате российской атаки возникло возгорание гаражей, повреждено около 29 многоквартирных домов.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за 26 марта двое жителей погибли от обстрелов РФ в Новогродовке, также в городе ранения получил один человек.