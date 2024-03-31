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РФ в течение суток 18 раз обстреляла Донетчину: Филашкин показал последствия

31 марта 2024, 12:45

РФ в течение суток 18 раз обстреляла Донетчину: Филашкин показал последствия

Россияне обстреляли Донетичну. Фото: Вадим Филашкин Россияне обстреляли Донетичну. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 30 марта, 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результат атак есть повреждения и жертвы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Ситуация в регионе следующая:

Волновахский район. В Богоявленке Угледарской громады повреждено сельхозпредприятие.



Покровский район. В Красногоровке 2 человека погибли и 1 ранен. В Курахово ранены 3 человека; также в громаде повреждено 5 частных домов в Горняке, 4 в Кураховке и 1 в Измайловке. В Николаевке Новогродовской громады повреждены 3 дома.



Краматорский район. В Лиманской громаде повреждены 6 частных домов: 5 в Тернах и 1 в Ивановке. В Константиновке ранен человек, повреждены 3 частных дома.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, многоэтажка и промышленное здание. В Серебрянке Северской громаде поврежден дом.

Ранее мы писали, что 31 марта Российская Федерация в очередной раз ударила по Украине ракетами и дронами-камикадзе. Средства противовоздушной обороны сбили 18 российских целей. 

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