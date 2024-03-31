Путин подписал указ о весеннем призыве в армию: планируют набрать 150 тысяч россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал приказ о весеннем призыве в российскую армию, который начнется с понедельника, 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.



В оборонном ведомстве отметили, что призыв продлится до 15 июля.



В указе говорится, что набрать 150 000 человек, у которых нет права на отсрочку или увольнение. Срок службы составит 12 месяцев.



По новым правилам, вступившим в силу 1 января 2024 года, на призыв подлежат граждане от 18 до 30 лет. Раньше призыву подлежали люди в возрасте до 27 лет.



Отметим, что в РФ ожидается новая волна принудительной мобилизации. В частности, отправить на войну против Украины хотят украинцев, которые проживают в РФ и на оккупированных территориях.