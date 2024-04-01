Пыль из Сахары накрыла Украину: она опасна для дыхательных путей

Песчаная пыль из Сахары добралась до Украины. Фото: Укргидрометцентр

В Украину пришла пыль из Сахары. Она может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Синоптики отмечают, что пыль принесла теплая волна из западного Средиземноморья, из-за которой на территории страны в последние дни наблюдалась аномально теплая погода.

«Жители западного региона могли наблюдать это еще вчера, а сегодня пыль распространится на большинство областей Украины. Небо будет тусклым», — говорится в сообщении.

Украинцев призвали закрывать окна и предупредили о вредности пыли для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей