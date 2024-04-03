«Каждый день артиллерия, авиация, минометы»: сколько гражданских до сих пор проживают в Часовом Яру

Российские оккупанты продолжают атаковать Часов Яр. По состоянию на 3 апреля в городе остаются 875 жителей, большинство среди них – пожилые люди. Об этом рассказал глава городской военной администрации Сергей Чаус, передает Радио Свобода.



По его словам, многие люди не решаются на эвакуацию, однако администрация делает все возможное, чтобы уговорить людей выехать из опасного города.



«На данный момент 875 человек остаются в громаде. Люди все равно остаются в своих квартирах и домах. Пытаемся донести. Вчера устраивали телемост с одним из «шелтеров», который расположен в центре Украины, показывали наших жителей, которые уже выехали, какие услуги они получают», – отметил он.



Чаус рассказал, что в город завозят гуманитарную помощь. Жить в Часовом Яру становиться все сложнее, в частности, отсутствует электроэнергия, вода и газ, но самое главное — ежедневные обстрелы со стороны оккупантов.



Российская армия для атак использует различные виды вооружения.



«Есть какие-то минуты затишья, но номинально. Каждый день артиллерия, авиация, минометы. С каждым днем все сложнее и сложнее», — подытожил глава города.



Ранее мы писали, что за 2 апреля российские войска обстреляли Донецкую область. В результате атак трое людей травмированы.