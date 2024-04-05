НАТО обсуждает прием Украины в обмен на уступку ее территорий России — Repubblica

В НАТО обсуждают вариант уступок Украиной территорий России в обмен на гарантии безопасности и прием страны в альянс. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

В публикации говорится, что сейчас подобный сценарий обсуждается неформально и становится все реальнее, учитывая приближение выборов в США.

Издание уточняет, что за Россией могут признать Крым и все территории, оккупированные ею в течение двух лет, а затем зафиксировать границы и принять Украину в НАТО. Авторы статьи сравнили такое развитие событий с разделением Германии после Второй мировой войны.

Отмечается, что такой сценарий также ускорит выделение помощи Киеву, заблокированной в Конгрессе.

Ранее сообщалось, что лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в альянс на саммите в июле.