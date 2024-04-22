Президент Владимир Зеленский собирал Ставку верховного главнокомандующего, на которой обсудили ситуацию на фронте, а также проблемы по поставкам оружия и защите украинских городов. Об этом говорится на странице президента в социальных сетях.

«В первую очередь — фронт. Был доклад Главкома Александра Сырского. Оккупационная армия имеет задачу без учета собственных потерь демонстрировать хоть какие-то победы до 9 мая. Теперь их подгоняют еще и положительные решения друзей Украины. Нашим воинам сложно, но поступление необходимой помощи выровняет ситуацию. Именно поэтому поддержка конкретным оружием, которое есть у наших партнеров, необходима нам безотлагательно», — заявил Зеленский.

Также он рассказал, что на Ставке заслушали доклад министра обороны Рустема Умерова по контрактам с отечественными компаниями.

Зеленский дал поручение на следующую Ставку «собрать все, что известно украинским разведкам о намерениях россиян уничтожать гражданскую инфраструктуру, и подготовить всеобъемлющий план дальнейших действий».

Напомним,20 апреля палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о выделении военной помощи Украине. Одобренный Палатой представителей законопроект предусматривает выделение почти 61 миллиардов долларов на цели, связанные с поддержкой Украины. Из них 23,2 млрд долларов фактически останутся в США, так как предназначаются на восполнение американских оружейных запасов, которые были переданы Украине.