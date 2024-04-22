Войска РФ захватили южную часть Очеретиного — DeepState

Российские войска оккупировали южную часть поселка Очеретино Донецкой области. Об этом сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.



«Россияне подловили Силы Обороны во время смены подразделений. Противник, к сожалению, сумел воспользоваться положением и все те захватчики, которые концентрировались последние дни в окрестностях, разбрелись и прячутся уже в южной части поселка и в многоэтажной застройке», — говорится в сообщении.



По уточненным данным аналитиков, на сегодняшний день оккупанты имеют серьезный тактический успех.



На обнародованных кадрах M2 Bradley давит на позиции россиян в западной окраине села.



Ранее мы писали, что село Новомихайловка на Марьинском направлении Донецкой области почти полностью оккупировано войсками РФ.