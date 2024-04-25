В Краматорске госаудитслужба выявила нарушения во время проведения тендера на восстановление дома

В Краматорске Донецкой происходит реконструкция жилого дома по адресу ул. Ярослава Мудрого, 44, который пострадал из-за атак армии РФ. Однако государственная аудиторская служба заявила о нарушении при отборе победителя тендера. Об этом передает издание «Новости Краматорского района».



Сообщается, что управление жилищно-коммунального хозяйства Краматорского городского совета в начале текущего года объявило тендер на реконструкцию поврежденного жилого дома по адресу ул. Я. Мудрого, 44 в Краматорске. Сумма тендера составила 45 млн 917 тыс. 391 грн, а срок выполнения работ или услуг был до 31 декабря 2025 года.



Победителем тендера стало ООО «Монтажно-строительная компания СДМК», ее руководителем является Михаил Михайлович Ганусей, который около года назад был руководителем ЧП «УК «ДОБРОБУТ-КРАМАТОРСК», зарегистрированного 19 октября 2021 по адресу в Краматорске.Уставный капитал ООО «МБК СДМК» составляет 1 000,00 грн., и эта компания была зарегистрирована более 11 лет назад. Ее вид деятельности охватывает широкий спектр работ, от штукатурных работ до специализированных строительных услуг», - говорится в сообщении.



«Государственная аудиторская служба выявила нарушения в том, что не было проведено отклонение тендерных предложений, которые должны были быть отклонены в соответствии с законодательством. Также был нарушен закон об отмене заказчиком закупки. Это привело к невозможности исправления выявленных нарушений в сфере публичных закупок и выполнения обязательств Госаудитслужбы по мониторингу закупки», - говорится в сообщении.



В свою очередь, Управление жилищно-коммунального хозяйства Краматорского городского совета признало недействительным ООО «МБК СДМК» в качестве победителя в процедуре закупки и отменило торги. Все обнаруженные нарушения были устранены.



Ранее мы писали, что хозяйственным судом Донецкой области открыто производство по иску Славянской окружной прокуратуры о признании недействительными решения о проведении публичных закупок и договора на выполнение строительных работ стоимостью около 500 млн гривен.