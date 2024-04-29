Россияне пытаются захватить Часов Яр до 9 мая

Перед ВС РФ поставили задачу захватить Часов Яр в Донецкой области до 9 мая, когда в России отмечают День Победы. И в атаку они бросают все свои силы. Но заместитель командира батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Олесь Маляревич рассказал в эфире «Громадського радіо», что все «что движется в направлении города, все уничтожается» украинскими военными.

Говоря о ситуации в Часовом Яру и вокруг него, военный отметил, что там работает несколько бригад, в том числе 92-я отдельная штурмовая. Его бригада прикрывает собратьев с воздуха, чтобы противник не захватил этот населенный пункт.

«Им поставили задачу захватить город до 9 мая, а нам поставили задачу — не дать им этого сделать. Территориальных успехов агрессор не имеет. Они остановлены в районе Богдановки, в районе Ивановского. Южнее — Клещеевка и Андреевка, они пытались также захватить территорию, там несколько позиций было потеряно, однако позавчера 92-я бригада позиции вернула», — рассказал Маляревич.

Он отметил, что ситуация сейчас на Бахмутском направлении очень сложная и российская артиллерия не затихает. Но танков и БМП стало немного меньше. И украинские военные делают все возможное, чтобы не дать россиянам достичь их цели.

«Они действительно делают все возможное, чтобы захватить хотя бы что-то по линии канала и даже немножко дальше», — сказал Олесь Маляревич.

Также он отметил, что информация о якобы захвате агрессором нескольких господствующих высот, которая иногда появляется в соцсетях, не соответствует действительности. По его мнению, это пишут те блогеры и журналисты, которым хочется «опубликовать инсайд».

«Видимо, хочется сенсаций. Там рядом есть населенный пункт Новый Часов Яр — это другая сторона канала, возле Часового Яра. Туда добежало несколько штурмовых групп противника, которые были уничтожены в тот же момент. Но почему-то блогеры решили сказать, что россияне в Часовом Яру. Они там были, но довольно недолгое время, до высот не добежали», — сказал Маляревич.

«Там, в принципе, все, что движется сейчас в сторону Часового Яра, все уничтожается», — резюмировал он.

Напомним, глава Часовоярской ГВА Сергей Чаус призывает не верить российской пропаганде, которая утверждает, что город уже невозможно покинуть из-за блокировки украинскими войсками.