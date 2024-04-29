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98-летняя женщина пешком вышла из оккупированного Очеретиного

29 апреля 2024, 13:58

98-летняя женщина пешком вышла из оккупированного Очеретиного

Поселок в Донецкой области, который постоянно находится под атакой армии РФ, покинула 98-летняя женщина. Жительница региона пешком вышла из оккупированной части Очеретиного. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

«Лидия Степановна под обстрелами прошла весь фронт, преодолела около 10 км, дважды падала - но во что бы то ни стало стремилась добраться до свободной украинской территории. Держалась на двух палках и «на характере», — говорится в сообщении.

Отважная жещина шла весь день, без еды и воды, несколько раз даже падала без сил и засыпала. В скором времени ее увидели военные и передали полицейскому экипажу «Белые ангелы». Ее отвезли в шелтер для эвакуированных.. Правоохранители уже связались с родственниками, в частности, сын, невестка и внучка также вышла из села, они сейчас находятся в Константиновке.  

Лидии Степановне была оказана вся необходимая помощь, сейчас она находится в относительной безопасности.

«Я ту войну пережила и эту войну переживаю. Осталась без ничего», — отметила Лидия Степановна.

Ранее мы писали, что в Донецкой области 88-летний пенсионер покинул частично оккупированный поселок Очеретино, чтобы не получить гражданство РФ. 

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