98-летняя женщина пешком вышла из оккупированного Очеретиного

Поселок в Донецкой области, который постоянно находится под атакой армии РФ, покинула 98-летняя женщина. Жительница региона пешком вышла из оккупированной части Очеретиного. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Лидия Степановна под обстрелами прошла весь фронт, преодолела около 10 км, дважды падала - но во что бы то ни стало стремилась добраться до свободной украинской территории. Держалась на двух палках и «на характере», — говорится в сообщении.



Отважная жещина шла весь день, без еды и воды, несколько раз даже падала без сил и засыпала. В скором времени ее увидели военные и передали полицейскому экипажу «Белые ангелы». Ее отвезли в шелтер для эвакуированных.. Правоохранители уже связались с родственниками, в частности, сын, невестка и внучка также вышла из села, они сейчас находятся в Константиновке.



Лидии Степановне была оказана вся необходимая помощь, сейчас она находится в относительной безопасности.



«Я ту войну пережила и эту войну переживаю. Осталась без ничего», — отметила Лидия Степановна.



Ранее мы писали, что в Донецкой области 88-летний пенсионер покинул частично оккупированный поселок Очеретино, чтобы не получить гражданство РФ.