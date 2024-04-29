Электронный полис ОСАГО в 2024 году: как оформить онлайн и пользоваться без проблем

Попасть в ДТП может даже самый аккуратный и внимательный водитель, поскольку на дороге возникает множество непредсказуемых ситуаций. Поэтому каждый владелец транспортного средства должен страховать свою гражданскую ответственность перед другими автомобилистами и садиться за руль с действующим полисом ОСАГО. Владелец этого документа может рассчитывать на финансовую поддержку страховщика, если по его вине случится авария. Страховая компания частично или полностью возместит ущерб пострадавшей стороне.
В 2018 году в Украине стартовали продажи электронных страховок — оформить документы можно онлайн, не посещая офис страховщика. Доступность, удобство, отсутствие бумажной волокиты — далеко не все преимущества такого решения. Обо всех нюансах — рассказываем в статье.
Электронная автогражданка отличается от бумажной только форматом выпуска. Процедура оформления е-документа осуществляется онлайн, после чего он отправляется владельцу на email. При необходимости привычный бумажный бланк можно забрать в офисе страховой компании или распечатать. Однако это необязательно: электронный полис достаточно показать полицейскому на смартфоне, в частности в приложении Дія.
Существует как минимум три причины, почему водители предпочитают электронный полис ОСАГО бумажному варианту:
Отметим, что формат выпуска не влияет на стоимость автогражданки. Цена страхового полиса зависит от характеристик транспортного средства, региона регистрации, водительского стажа, срока страховки и пр.
Один из самых простых и быстрых способов оформить электронный полис ОСАГО онлайн предлагает платформа Portmone. Одно из преимуществ такого решения — кешбэк на бонусный счет в размере 10% от уплаченной суммы. Предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте, а затем — выполнить следующие шаги:
После списания оплаты квитанция, подтверждающая факт покупки, и электронный полис будут отправлены на электронную почту. Е-документ регистрируется в базе Моторного транспортного страхового бюро Украины. На официальном сайте МТСБУ можно проверить подлинность автогражданки.
Покупка электронного полиса ОСАГО через Portmone — это отличная возможность застраховать свою гражданскую ответственность без лишних хлопот. Воспользуйтесь возможностями платформы, чтобы быстро решить рутинный финансовый вопрос и уверенно чувствовать себя за рулем!