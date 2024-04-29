Электронный полис ОСАГО в 2024 году: как оформить онлайн и пользоваться без проблем

Попасть в ДТП может даже самый аккуратный и внимательный водитель, поскольку на дороге возникает множество непредсказуемых ситуаций. Поэтому каждый владелец транспортного средства должен страховать свою гражданскую ответственность перед другими автомобилистами и садиться за руль с действующим полисом ОСАГО. Владелец этого документа может рассчитывать на финансовую поддержку страховщика, если по его вине случится авария. Страховая компания частично или полностью возместит ущерб пострадавшей стороне.



В 2018 году в Украине стартовали продажи электронных страховок — оформить документы можно онлайн, не посещая офис страховщика. Доступность, удобство, отсутствие бумажной волокиты — далеко не все преимущества такого решения. Обо всех нюансах — рассказываем в статье.

Чем электронный полис ОСАГО отличается от бумажного

Электронная автогражданка отличается от бумажной только форматом выпуска. Процедура оформления е-документа осуществляется онлайн, после чего он отправляется владельцу на email. При необходимости привычный бумажный бланк можно забрать в офисе страховой компании или распечатать. Однако это необязательно: электронный полис достаточно показать полицейскому на смартфоне, в частности в приложении Дія.



Существует как минимум три причины, почему водители предпочитают электронный полис ОСАГО бумажному варианту:

Оформить автогражданку онлайн можно не выходя из дома в любое время дня и ночи. Для оплаты подходят карты Visa и Mastercard, выданные любым украинским банком.

Процедура оформления занимает 5–7 минут. Достаточно указать данные об автомобиле, информацию о страхователе, а также данные банковской карты для оплаты.

Электронную версию ОСАГО невозможно порвать, потерять или забыть. Документ всегда будет под рукой.

Отметим, что формат выпуска не влияет на стоимость автогражданки. Цена страхового полиса зависит от характеристик транспортного средства, региона регистрации, водительского стажа, срока страховки и пр.

Как купить автогражданку онлайн: краткий ликбез

Один из самых простых и быстрых способов оформить электронный полис ОСАГО онлайн предлагает платформа Portmone. Одно из преимуществ такого решения — кешбэк на бонусный счет в размере 10% от уплаченной суммы. Предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте, а затем — выполнить следующие шаги:

В главном меню выбрать пункт «Страхование». Нажать на категорию «Автогражданка». Указать данные автомобиля в соответствии с подсказками на сайте. Выбрать подходящий страховой полис. Указать личные данные. Проверить информацию и нажать кнопку «Оформить полис».

После списания оплаты квитанция, подтверждающая факт покупки, и электронный полис будут отправлены на электронную почту. Е-документ регистрируется в базе Моторного транспортного страхового бюро Украины. На официальном сайте МТСБУ можно проверить подлинность автогражданки.



Покупка электронного полиса ОСАГО через Portmone — это отличная возможность застраховать свою гражданскую ответственность без лишних хлопот. Воспользуйтесь возможностями платформы, чтобы быстро решить рутинный финансовый вопрос и уверенно чувствовать себя за рулем!