Россия атаковала Одессу: 4 погибших и около 30 пострадавших, горит «дворец Кивалова»

Последствия ракетной атаки в Одессе. Фото: «Думская»

Россияне сегодня вечером атаковали Одессу, в результате чего горит здание на берегу Черного моря. В одних источниках здание называют Дворцом студентов Одесской юридической академии, в других — личной резиденцией бывшего народного депутата от Партии регионов и президента юракадемии Сергея Кивалова.



По предварительной информации от Одесской военной администрации, пострадали 8 человек. Сейчас на месте работают все соответсвующие службы.

Повреждены жилые дома и инфраструктурные объекты.

Обновлено 19:26. Два человека погибли. Еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести, среди травмированных и 12-летний мальчик. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, – глава ОВА Олег Кипер.

Обновлено 20:10. Количество пострадавших увеличилось до 17. Получил ранения и сам Сергей Кивалов. Он был доставлен в больницу с осколочным ранением бедра и венозным кровотечением, пишет «Думская».

Обновлено 20:50. Число погибших в Одессе от ракетного удара увеличилось до четырех человек, сообщил глава ОВА. Также известно о 28 пострадавших.