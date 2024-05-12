В Донецкой области за сутки обстрелами повреждены и разрушены 15 жилых домов

За субботу, 11 мая, полиция зафиксировала 2,2 тысячи обстрелов по территории Донецкой области.



Оккупационная армия РФ ударила по 10 населенным пунктам: города Курахово, Новогродовка, Селидово, поселки Острое, Кураховка, села Дорожное, Николаевка, Новожеланное, Новоселовка Первая, Яблоновка.



Повреждены 15 жилых домов, котельная, объект инфраструктуры, предприятие, ЛЭП, автомобиль.

По Николаевке захватчики ударили из РСЗО «Смерч» — ранили человека, повредили 2 частных дома и предприятие.

Под артиллерийским обстрелом в Новоселовке Первой травмирован один человек, разрушен частный дом.

Из «Смерчей» оккупанты атаковали Селидово, повредив 4 дома и автомобиль.

В Кураховке в результате артиллерийского удара повреждены 5 частных домов, в Новожеланном — три дома.