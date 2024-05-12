Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Донецкой области за сутки обстрелами повреждены и разрушены 15 жилых домов

12 мая 2024, 11:34

В Донецкой области за сутки обстрелами повреждены и разрушены 15 жилых домов

В Донецкой области за сутки обстрелами повреждены и разрушены 15 жилых домов

За субботу, 11 мая, полиция зафиксировала 2,2 тысячи обстрелов по территории Донецкой области.

Оккупационная армия РФ ударила по 10 населенным пунктам: города Курахово, Новогродовка, Селидово, поселки Острое, Кураховка, села Дорожное, Николаевка, Новожеланное, Новоселовка Первая, Яблоновка.

Повреждены 15 жилых домов, котельная, объект инфраструктуры, предприятие, ЛЭП, автомобиль.

По Николаевке захватчики ударили из РСЗО «Смерч» — ранили человека, повредили 2 частных дома и предприятие.

Под артиллерийским обстрелом в Новоселовке Первой травмирован один человек, разрушен частный дом.

Из «Смерчей» оккупанты атаковали Селидово, повредив 4 дома и автомобиль. 

В Кураховке в результате артиллерийского удара повреждены 5 частных домов, в Новожеланном — три дома.

ТЕГИ

Прочее
последствия обстрела
Места
Донецкая область

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
00:17
Главное за день: Удар по ресторану в Донецке. Российские войска продвинулись в Красногоровке
13:20
В оккупированном Донецке нанесен удар по ресторану. Есть погибшие и раненые
09:19
DeepState: Войска РФ продвинулись на Донбассе, наступают в приграничье Харьковщины
07:40
Удар по нефтебазе в Ровеньках: «ЛНР» назвала свою версию
23:18
Главное за день: Удар по российскому НПЗ. Украине передали тренажер F-16
22:32
В оккупированных Ровеньках нанесен удар по нефтебазе
22:08
Зеленский — о Харьковской области: Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел
21:08
В Донецке за день под обстрелами погибли две женщины
07:58
В Мариуполе прогремели взрывы вечером 9 мая. Возможно, «прилет» по расположению войск РФ
00:07
Главное за день: Парад одного танка в Москве. РФ захватила Уманское
21:18
В Луганске при ударе по нефтебазе пострадал «спецполк МВД»
20:45
«Перерегистрация» жилья в оккупации опасна для украинцев: правозащитники выступили с рекомендациями
18:51
Обстрел Макеевки: «ДНР» заявила о гибели боевика в собственном доме
17:45
ДТП в Донецке: пассажирский автобус — перевернут, легковое авто — раздавлено
17:12
В оккупированном Мариуполе 9 мая отметили с советскими флагами и автопробегом с портретами Путина
11:27
Вадим Филашкин: «В случае захвата всего Донбасса Россия прорвется в самое сердце Украины» — Sky News
10:36
Российские военные 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
23:10
Главное за день: Заключенные смогут мобилизоваться. РФ атаковала жд-вокзал в Херсоне
19:42
Пушилин вручил медали за взятие руин Авдеевки и Марьинки
12:09
Сбербанк РФ планирует открыть отделения на оккупированных территориях
все новости
13:25
Минобороны РФ признало, что подъезд в Белгороде обрушился из-за действий ПВО
11:54
В Белгороде разрушен подъезд жилого дома: власти заявляют об обстреле
11:34
В Донецкой области за сутки обстрелами повреждены и разрушены 15 жилых домов
10:44
На Волгоградском НПЗ в России в результате удара дрона вспыхнул пожар
09:32
Войска РФ оккупировали шесть сел на Харьковщине, продвинулись в Красногоровке — DeepState
08:14
Двое жителей Донецкой области пострадали из-за обстрелов за сутки
00:17
Главное за день: Удар по ресторану в Донецке. Российские войска продвинулись в Красногоровке
23:32
Alyona Alyona & Jerry Heil в финале «Евровидения» призвали к миру и свободе для Украины
21:53
В Белгороде пострадали почти 30 человек в результате обстрела — губернатор
19:54
«Шахтер» обыграл «Динамо» и стал чемпионом Украины
17:34
ВСУ сбили еще один российский штурмовик Су-25
16:44
«Фугас! Уходим!». Во время эвакуации раненых из Красногоровки полицейские попали под удар
15:01
«Серая зона» на Харьковщине не увеличилась, идут активные бои — ОВА
13:20
В оккупированном Донецке нанесен удар по ресторану. Есть погибшие и раненые
11:54
Войска РФ 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть жертвы и рзрушения
10:44
СБУ заявила о предотвращении теракт, который РФ планировало провести в Киеве 9 мая
09:19
DeepState: Войска РФ продвинулись на Донбассе, наступают в приграничье Харьковщины
08:41
Обстрелы Донецкой области: двое погибших и трое раненых за сутки
07:40
Удар по нефтебазе в Ровеньках: «ЛНР» назвала свою версию
23:18
Главное за день: Удар по российскому НПЗ. Украине передали тренажер F-16
все новости
ВИДЕО
Атака по НПЗ. Кадр з відео На Волгоградском НПЗ в России в результате удара дрона вспыхнул пожар
12 мая, 10:44
Последствия обстрела Белгорода. Фото: соцсети В Белгороде пострадали почти 30 человек в результате обстрела — губернатор
11 мая, 21:53
Фото: ФК «Шахтер» «Шахтер» обыграл «Динамо» и стал чемпионом Украины
11 мая, 19:54
Эвакуация из Красногоровки. Кадр из видео «Фугас! Уходим!». Во время эвакуации раненых из Красногоровки полицейские попали под удар
11 мая, 16:44
Последствия обстрела ресторана Paradise в Донецке. Фото: соцсети В оккупированном Донецке нанесен удар по ресторану. Есть погибшие и раненые
11 мая, 13:20
Владимир Зеленский Зеленский — о Харьковской области: Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел
10 мая, 22:08

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор