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По складу боеприпасов российских войск в Сорокино нанесли удар

13 мая 2024, 12:50

По складу боеприпасов российских войск в Сорокино нанесли удар

По БК россиян в Сорокино нанесли удар. Фото: Telegram По БК россиян в Сорокино нанесли удар. Фото: Telegram

Во временно оккупированном Сорокино (бывший Краснодон) Луганской области нанесен удар по складу боеприпасов российских войск.

На видео слышны звуки повторной детонации. Сорокино находится более чем в 130 километрах от линии фронта.

Согласно информационному агентству так званого «ЛНР», по БК российских захватчиков выпустили не менее трех ракет ATACMS.

Отмечается, что «прилет» зафиксировали в промышленной зоне Сорокино. Глава местной оккупационной власти Леонид Пасечник заявил, что пострадало четыре человека.

Ранее в «ДНР» из-за атаки беспилотника пострадали четверо сотрудников МЧС России.

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