По складу боеприпасов российских войск в Сорокино нанесли удар

По БК россиян в Сорокино нанесли удар. Фото: Telegram

Во временно оккупированном Сорокино (бывший Краснодон) Луганской области нанесен удар по складу боеприпасов российских войск.



На видео слышны звуки повторной детонации. Сорокино находится более чем в 130 километрах от линии фронта.



Согласно информационному агентству так званого «ЛНР», по БК российских захватчиков выпустили не менее трех ракет ATACMS.



Отмечается, что «прилет» зафиксировали в промышленной зоне Сорокино. Глава местной оккупационной власти Леонид Пасечник заявил, что пострадало четыре человека.



Ранее в «ДНР» из-за атаки беспилотника пострадали четверо сотрудников МЧС России.