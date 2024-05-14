В России арестовали еще одного топ-чиновника Минобороны

Арестован начальник управления кадров министерства обороны России Юрий Кузнецов. На него возбуждено дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), сообщает Следственный комитет РФ.



По данным следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8 управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур. Во время обыска дома у Кузнецова нашли более 100 млн рублей в рублях и иностранной валюте, предметы роскоши, коллекционные часы и золотые монеты.

Юрий Кузнецов

На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



По данным российского военного телеграм-канала «Рыбарь», задержание Кузнецова связано с заменой Сергея Шойгу на Андрея Белоусова.



23 апреля замминистра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. На время расследования он был отправлен в СИЗО.