Экстренные отключения электроэнергии: без света будет ряд областей

В Киеве, а также Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях введены экстренные отключения. Об этом сообщает энергохолдинг ДТЭК.



«Чрезвычайно тяжелая ситуация в энергосистеме продолжается. Поэтому по указанию Укрэнерго, применяются экстренные отключения. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию», — сказано в сообщении компании.



В ДТЭК призвали разумно потреблять электроэнергию жителей тех домов, у которых она есть.



Также отключения наблюдаются во Львовской и Николаевской областях.



Напомним, во всех украинских областях сегодня утром, 15 мая, вводились аварийные отключения промышленных и бытовых потребителей электроэнергии. Затем ситуация стабилизировалась.