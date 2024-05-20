В Україні 20 травня діятимуть графіки відключень світла

Сегодня, 20 мая, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии с 18:00 до 00:00. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго».



При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет. 20 мая, в частности, свет будут отключать и в Донецкой области.



Будут применяться графики стабилизационных отключений в период с 18:00 до 00:00, сообщают ДТЭК Донецкие энергосети. Причиной является дефицит мощности в энергетической системе страны, который возник в результате обстрелов со стороны российских военных.



В ДТЭК призвали не включать одновременно сразу все бытовые приборы после того, как свет появился. «Это может повлечь дополнительные аварийные ситуации и увеличить период отсутствия электроэнергии. Или даже спровоцировать экстренные отключения», — резюмировали в компании.



Отметим, что на официальном сайте ДТЭК Донецкие электросети есть график отключения света в Донецкой области.



