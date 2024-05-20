В Должанске (Свердловске) Луганской области вечером 20 мая прогремело несколько взрывов. Оккупационная администрация «ЛНР» заявила об обстреле. Местные паблики пишут о задымлении на месте предполагаемых ударов.

Глава оккупационной администрации Леонид Пасечник заявил, что удар пришелся на склад горюче-смазочных материалов.



«В результате ракетного удара с применением кассетных боеприпасов по Свердловску поврежден склад с ГСМ. На месте уже работают все аварийные службы, устраняют последствия удара. Данные о пострадавших уточняются», — заявил он.



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