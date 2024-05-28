Армия РФ ударили авиабомбой по окрестностям Дружковки: пять человек пострадали, среди них — ребенок

Российские войска сегодня днем, 28 мая, атаковали окрестности Дружковки в районе поселка Алексеево-Дружковка Донецкой области. В результате ударов пять жителей получили травмы, среди пострадавших — ребенок. Об этом передает Суспільне Донбас.



По информации начальника Дружковской военной администрации Сергея Боевского, российские оккупанты ударили утром, около 11:50. Предположительно, использовав управляемую авиационную бомбу.



«Женщина, мужчина и ребенок. Ребенку на месте оказали помощь, а мужчину и женщину отправили в центральную городскую больницу нашу. Еще двум людям помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались», — отметил Боевский.



Кроме того, повреждено около 60 домов. На месте работают спасатели и полиция.



Обновлено (15:13). Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что россияне сбросили полуторатонную объемно-детонирующую авиационную бомбу с модулем планирования и коррекции.



«Легкие ранения получил ребенок — он не нуждается в госпитализации, зато двое раненых взрослых доставлены в больницу. Продолжается ликвидация пожаров», — отметил он.



Кроме того, повреждено около сотни домов, из них 3 — почти полностью уничтожены.



Филашкин добавил, что сформирована заявка в международные организации, которые занимаются выплатой материальной помощи — рассчитываем, что каждая пострадавшая семья получит денежную выплату.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ за сутки ударили по девяти населенным пунктам Донецкой области, в частности, на Лиман сбросили четыре авиационные бомбы, а Калиновку обстреляли с помощью дрона. В результате ударов повреждены гражданские объекты.