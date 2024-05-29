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Взрыв в оккупированном Донецке: что известно

29 мая 2024, 17:53

Взрыв в оккупированном Донецке: что известно

Взрыв в оккупированном Донецке: что известно

В оккупированном Донецке 29 мая прогремел сильный взрыв. Над Киевским районом города поднимаются клубы дыма. Подробности происшествия уточняются. 

Местные паблики пишут об обстреле. Судя фото с последствиями взрыва, «прилет» пришелся по району пересечения Киевского проспекта и улицы Полиграфической. 

Видно, что взрыв прогремел в здании на Киевском проспекте, в котором до 2014 года находился институт «Донбассгражданпроект». Многоэтажное здание рядом — бывшее издательство «Донетчина». Что в этих зданиях было сейчас, «Новостям Донбасса» неизвестно.

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