Оккупированный Крым ночью атаковали ракетами и БПЛА: поражены два российских катера «Тунец»

Атака на оккупированный Крым. Фото: кадр из видео

Ночью 30 мая в городе Керчь в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Крым Сегодня».

Местные жители сообщали о громких звуках взрывов и работе ПВО.

Министерство обороны РФ утверждает, что российским силам «удалось отбить атаку на Крымский полуостров». Якобы уничтожены восемь оперативно-тактических ракет ATACMS над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма. Также ведомство оккупантов заявило об «уничтожении двух безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма».

Назначенный РФ «министр транспорта Крыма» Николай Лукашенко заявил, что «в результате падения обломков ракет повреждены два парома – автомобильный и железнодорожный».

«Повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет. После оценки повреждений работа паромной переправы будет возобновлена», – сказал Лукашенко.

Россия использует паромную переправу, в том числе и для перевозки военной техники.

Как сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники в украинских спецслужбах, этой ночью ГУР в оккупированном Крыму поразило два российских катера типа КС-701 «Тунец».

В Telegram-канале ASTRA сообщили, что утром в Керчи снова работает российская ПВО, а Крымский мост перекрыт.

Напомним, что ночью 19 мая в оккупированном Севастополе ВСУ поразили российский ракетный корабль «Циклон» проекта 22800.