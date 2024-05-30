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На Харьковском направлении погибла журналистка и парамедик Ирина Цыбух

30 мая 2024, 14:59

На Харьковском направлении погибла журналистка и парамедик Ирина Цыбух

Ирина Цыбух погибла на фронте. Фото: Суспільне Ирина Цыбух погибла на фронте. Фото: Суспільне

Сегодня стало известно о смерти журналистки и парамедика «Госпитальеров» Ирина Цыбух с позывным «Чека». Девушка погибла на Харьковском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского добровольческого батальона Госпитальеры.  

Ирине 1 июня должно было бы исполниться 26 лет, она не дожила до своего дня рождения три дня.

«Вчера (29 мая – ред.) во время ротации на Харьковском направлении не стало нашей Чеки - Госпитальерки Ирины Цыбух. У нас нет слов. Никто до сих пор не верит в то, что произошло», — говорится в сообщении.


Справка

Ирина Цыбух родилась в 1998 году во Львове, в свое время окончила Национальный университет «Львовская политехника». В 2017 году присоединилась к команде «Суспільного», где работала с филиалами, готовила межрегиональные спецэфиры, воплощала в жизнь грантовые проекты, снимала документальные фильмы, была медиатренером. Кроме того, она реализовывала образовательные проекты в отдаленных селах Донецкой и Луганской областей. В начале полномасштабного вторжения вступила в добровольческий батальон и заняла позицию старшей экипажа.

Вместе с коллегами Ирина получила победу на конкурсе «Честь Профессии» в 2021 году в категории «Лучшая публицистика в локальном медиа» и финалисткой в номинации «Лучший репортаж» в 2018 году. В ноябре 2023-го получила награду от президента Украины орден «За заслуги» III степени, а в марте 2024 года стала лауреатом премии «УП 100. Сила женщин».

«Хочу детей. Хочу дом. Хочу сажать помидоры... но войну закончить важнее всего», — отмечала Ирина ранее.

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