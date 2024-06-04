В результате атаки на Криворожский район один гражданский пострадал

Сегодня днем, 4 июня, оккупационная армия РФ в очередной раз атаковала Днепропетровскую область, в частности, Криворожский район. В результате обстрела один человек получил ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



«Опять ракетная атака на область. Под вражеский удар попало Криворожье», — отметил он.



По словам Лысака, пострадал 69-летний мужчина, он будет лечиться дома, также один частный дом поврежден.



Ранее мы писали, что войска РФ атаковали Днепр рано утром 4 июня. Агрессор ударил ракетами прямо во время воздушной тревоги. В городе прогремели по меньшей мере два взрыва, известно о 7 пострадавших.