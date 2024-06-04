В Мариуполе на пляж вынесло мертвого дельфина: это последствия загрязнения россиянами Азовского моря

На пляж в оккупированном Мариуполе вынесло мертвого дельфина. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.
Это последствия уничтожения россиянами природной экосистемы Азовского моря и его загрязнения.
Напомним, что в оккупированном Мариуполе группировка «ДНР» запретила купаться во всех водоемах, в том числе в Азовском море.
Позже в мэрии Мариуполя рассказали, что захваченный город заливает канализационными отходами. Именно из-за загрязнения Азовского моря и других водоемов оккупанты запретили жителям купаться.
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