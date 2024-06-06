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Главное за день: Как фирмы из РФ продавали украинское зерно. Обстрел Селидово и Херсона

06 июня 2024, 23:47

Главное за день: Как фирмы из РФ продавали украинское зерно. Обстрел Селидово и Херсона

Политика

Президент Америки Джо Байден в интервью АВС News заявил, что американское оружие не будет использоваться для ударов по Москве или Кремлю. По его словам, ВСУ могут использовать предоставленное Украине оружие для ударов по России, однако установил четкое ограничение — украинские военные могут бить только по приграничным территориям РФ в районе Харьковской области.

Глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Россия может создать новый федеральный округ из оккупированных территорий Украины. По его словам, туда включат Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонскую область и Крым.

Экономика

Оккупационная власть частично захваченной Херсонской области позволила российским войскам вывезти украинскую агропродукцию за границу с нулевой или сниженной вывозной ставкой таможенной пошлины. В течение 2023 года ряд российских экспортеров вывезли из Херсонской области не менее 34 тысяч тонн зерна на 6,2 миллиона евро. Весь этот товар был вывезен по российской системе квот.

Россия решила отобрать еще часть имущества у бизнесменов и политиков Украины в оккупированном Крыму, заявил глава оккупационного «совета» Крыма Владимир Константинов. По его словам, мейчас комиссия выявляет те предприятия, где очень много разных аффилированных юридических и физических лиц. Согласно данным «Радио Свобода» назначенные Россией власти Крыма в 2023 году пустили с молотка по меньшей мере 25 крупных объектов собственности, большая часть которых раньше принадлежала гражданам Украины.

Общество

Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения согласовал решение об эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из города Лиман, сел Липовое, Новое, Карповка, Ставки Лиманской громады, села Прогресс Гродовской громады и поселка Заря Иллиновской громады.

В Часовоярской громаде остается 664 человека, при этом, эвакуация продолжается на западные регионы Украины, в частности, на Волынь или Ровенскую область.

В «Укрэнерго» сообщили, что в энергосистеме Украины сохраняется дефицит.

Боевые действия

Основные усилия российских войск сосредотачиваются на попытке прорвать оборону ВСУ и развить наступление в направлении городов Покровск, Мирноград и Селидово Донецкой области, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

Российские военные в полдень из артиллерии обстреляли поселок Приозерное Херсонской области - пострадали два человека, которые находились на улице.

Росармия ударила по селу Бересток Донецкой области авиационной бомбой «УМПБ Д-30 СН». В результате атак погиб один местный, также трое людей получили ранения, среди них – ребенок. В результате обстрела севера области один человек погиб, еще трое – ранены. В ходе обстрела Селидово ночью ранены шесть человек, повреждены 13 многоэтажных жилых домов и легковые автомобили.

БПЛА войск РФ атаковал рейсовый автобус в Никопольском районе Днепропетровской области, в котором находились люди – пострадали четыре человека. Также из-за атак оккупантов РФ повреждены инфраструктурный объект, девятиэтажка, три частных дома и хозяйственная постройка, газопроводы и линии электропередач.

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