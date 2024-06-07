Ночной обстрел Макеевки: «ДНР» показала последствия удара по территории фабрики

Оккупированная Макеевка ночью 6 июня подверглась обстрелу. В группировке «ДНР» заявили, что удар пришелся по территории кондитерской фабрики в Червоногвардейском районе города.

Российские военные заявляют, что фабрику атаковал якобы украинский беспилотник-камикадзе.

На территории фабрики «Донко Донбасс-Кондитер» повреждена кровля, бетонные перекрытия, остекление и внутренняя отделка помещений. О жертвах не сообщается. О расположении оккупационных войск на территории фабрики также ничего не говорится — такую информацию «ДНР» скрывает.