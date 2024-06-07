Главное за день: Удар по Луганску. Армия РФ продвинулась в Харьковской области

Общество



На оккупированной территории Донецкой области сократили комендантский час, но не везде. Речь идет только о населенных пунктах, которые считают курортными в оккупации. Теперь в будни комендантский час будет длиться с 00:00 до 04:00. При этом в Мариуполе оккупационная администрация запретила купаться в водоемах и Азовском море.



Еще в 8 населенных пунктах Сумской области начата эвакуация населения из 10-километровой зоны.



Боевые действия



Войска России оккупировали село Ивановка Харьковской области, сообщили аналитики DeepState. Ивановка находится в Купянском районе Харьковщины и недалеко от административной границы с Луганской областью.



Президент РФ Владимир Путин признал, что России не хватает живой силы для того, чтобы быстро захватить всю Донецкую область и часть Харьковской. При этом он утверждает, что в России не будут проводить мобилизацию, потому что войска используют тактику выдавливания украинской армии с территории Донбасса.



На оккупированной части Херсонской области 22 человека погибли, еще пятеро ранены при обстреле села Садовое. Оккупационная власть заявляет, что среди раненых и погибших — только мирные жители, которые находились в магазине в момент обстрела.



Оккупированный Луганск массировано атаковали ракетами, в результате чего, предварительно, есть «прилет» по нефтебазе. В группировке «ЛНР» не сообщают о ранении или гибели российских военных. Однако по данным «Новостей Донбасса», одно из попаданий пришлось по военной базе. К такому выводу пришли «Новости Донбасса», проанализировав кадры последствий удара и данные об этой локации. По заявлению группировки «ЛНР», пострадали мирные люди – четверо погибли, 46 ранены.



Ночью пять беспилотников ударили по территории электроподстанции в хуторе Белый в Краснодарском крае РФ. Эта электроподстанция входит в состав так называемого «энергомоста на Крым». Именно она снабжает оккупированный полуостров. В результате атаки поврежден трансформатор, возник небольшой пожар.



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