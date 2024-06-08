В результате атак россиян за сутки двое жителей Донетчины получили ранения

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 7 июня, атаковала населенные пункты Донецкой области. В результате ударов двое гражданских травмированы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 7 июня россияне ранили 2 жителей Донетчины: в Пивничном и Гродовке», — написал он.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1992 человека, получили ранения — 4997. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что на оккупированной части Херсонской области 22 человека погибли, еще пятеро ранены при обстреле села Садовое. Оккупационная власть заявляет, что среди раненых и погибших — только мирные жители, которые находились в магазине в момент обстрела.