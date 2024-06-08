Армия РФ продвинулись в районе Часового Яра — аналитики

Оккупационным войскам РФ удалось продвинуться в районе города Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.
Отмечается, что российские военные смогли продвинуться на окраине Часов Яра — в микрорайоне «Канал», который отделен от основной части города каналом Северский Донец — Донбасс.
Ранее мы писали, что войска России оккупировали село Ивановка Харьковской области, которое находится в Купянском районе Харьковщины и недалеко от административной границы с Луганской областью.
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