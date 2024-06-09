Один мужчина погиб, еще один пострадал при сбросе взрывоопасного предмета в Донецке

Глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе один мужчина погиб при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА. Также известно об одном пострадавшем.



По его словам, погиб мужчина 1986 года рождения.



Кулемзин отметил, что у пострадавшего диагностировали осколочные ранения обеих ног. Мужчину доставили в медицинское учреждение.



По дополнительной информации, в Петровском районе на автостанции «Трудовская» пострадал мужчина 1985 года рождения, у него осколочные ранения левого плеча и ушной раковины.



Ранее мы писали, что оккупационные власти Донецка сообщили об обстреле Петровского района 8 июня. Известно, что пострадали два человека.