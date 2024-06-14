Чиновница из Мариуполя выплатила себе 3 милиона гривен зарплаты в момент российского вторжения — прокуратура

В пользу Украинского государства должны вернуться более 3 млн гривен — прокуратура раскрыла незаконную схему мариупольчанки.



Как сообщили следователи, в марте 2022 года руководительница Центра первичной медико-санитарной помощи №1 Мариуполя воспользовалась полномасштабным вторжением войск РФ в Украину и неправомерно начислила себе заработную плату, увеличив ее в 87 раз. Вместо положенных 34,6 тысячи гривен по контракту чиновница получила более 3 миллионов.



Затем женщина уволилась с должности. Сейчас ее банковские счета арестованы.



Уголовное расследование по факту злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины) передано в НАБУ. После вступления решения суда в силу средства будут возвращены в пользу государства.