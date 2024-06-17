РФ днем ударила по Полтавщине: есть пострадавшие, под завалами могут быть люди

Российская армия в очередной раз атаковала Полтавскую область сегодня днем, 17 июня. Под завалами могут быть люди. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.
По предварительной информации враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе.
«Есть пострадавшие, под завалами здания могут находиться люди», — написал глава региона.
Обновлено (15:19). Пронин отметил, что по состоянию на сейчас известно о девяти пострадавших. Информация о погибших не поступала.
Кроме того, по словам главы ОВА, в результате российского удара повреждены несколько многоэтажек.
Ранее мы писали, что 7 июн ВС РФ обстреляли Полтавскую область. В результате атаки под завалами дома спасатели обнаружили пострадавшую женщину, сегодня утром она скончалась.
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