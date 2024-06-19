БПЛА атаковали оккупированный Первомайск на Луганщине: под удар могла попасть база армии РФ

«Прилет» в оккупированном Первомайске на Луганщине. Фото: соцсети

19 июня БПЛА атаковали оккупированный город Первомайск в Луганской области. Об этом стало известно из сообщения главы оккупационной администрации Первомайска Сергея Колягина.

По его словам, специалисты так называемых «профильных служб» оккупационной администрации города собирают данные о повреждениях.

Украинский журналист Денис Казанский заявил, что в Первомайске был «прилет» по базе российских военных.

Напомним, что ночью 18 июня украинские ракеты «Нептун» ударили по нефтебазе в Краснодарском крае России.