БПЛА атаковали оккупированный Первомайск на Луганщине: под удар могла попасть база армии РФ

19 июня БПЛА атаковали оккупированный город Первомайск в Луганской области. Об этом стало известно из сообщения главы оккупационной администрации Первомайска Сергея Колягина.
По его словам, специалисты так называемых «профильных служб» оккупационной администрации города собирают данные о повреждениях.
Украинский журналист Денис Казанский заявил, что в Первомайске был «прилет» по базе российских военных.
Напомним, что ночью 18 июня украинские ракеты «Нептун» ударили по нефтебазе в Краснодарском крае России.
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