Как продлить выплаты пенсионерам ВПО, кто не прошел идентификацию: инструкция

Пенсионеры, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года и получают пенсию в АО «Ощадбанк», должны были пройти физическую идентификацию до 31 марта 2024 года. Если гражданин не прошел ее, то для продолжения выплаты пенсии необходимо пройти физическую идентификацию любыми способами.
Постановлением КМУ от 05.11.2014 № 637 «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам» установлена обязанность каждые шесть месяцев проходить идентификацию лицам, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24.02.2022 и получают пенсии в АО «Ощадбанк».
Как провести идентификацию:
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