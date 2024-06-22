Оккупанты ударили по детсаду на Прикарпатье: вспыхнул пожар

В Ивано-Франковске вспыхнул пожар. Фото: ГСЧС

Сегодня, 22 июня, в результате российской атаке под удар попало учебное заведение в Ивано-Франковской области. Произошел пожар, один из учебных корпусов был частично разрушен. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Сегодня ночью враг нанес удар по территории гражданского учебного заведения в областном центре Прикарпатья», — говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что образовалась воронка 20 кв.м с очагом возгорания, который был ликвидирован.



Кроме того, один из учебных корпусов частично разрушен, другие получили повреждения. Также поврежден легковой автомобиль.



Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что был поврежден детский сад. Никто не пострадал.





«К сожалению, есть повреждения жилья и детского сада: там повыбивало окна», — отметил чиновник.



Ранее мы писали, что 22 июня оккупационные войска РФ массированно атаковали Украину с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе.