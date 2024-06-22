Изымать квартиры в «ДНР» не будут?: Пушилин подписал новый приказ — о чем речь

Денис Пушилин подписал приказ указ №307. Фото: скрин с видео

В так называемой ДНР жители столкнулись с проблемой, связанной с регистрацией квартир в Росреестре, в частности, некоторые лишились прав на недвижимость. Тогда оккупационная власть заявила, что при принятии постановления «Комитета обороны ДНР» якобы произошла «техническая накладка». Уже сегодня «глава» «республики» Денис Пушилин заявил, что подписал указ №307, в котором идет речь о нормализации ситуации с регистрацией квартир в регионе.



«Вчера я подписал указ №307. В соответствии с ним урегулируются все ситуации с квартирами, в отношении которых была приостановлена регистрация права собственности граждан, выработан порядок действий, а уполномоченным органам предоставлены необходимые полномочия», — отметил он.



Пушилин отметил, что жителям необходимо письменно обратиться в администрацию главы «ДНР» и предоставить копии правоустанавливающих документов, в которых есть подтверждение их права частной собственности.



По его словам, если обращение уже направлялось ранее, то повторно этого делать не нужно, эти обращения уже взяты на контроль.



«В случае подтверждения информации о наличии на квартиру права частной собственности заявителя, то вопрос будет вынесен на рассмотрение коллегиального органа по вопросам управления и распоряжения объектами имущества. О его решении будут проинформированы заявители и управление Росреестра «ДНР». После получения информации о положительном решении гражданин может обращаться с заявлением о регистрации своей квартиры», — сказал он.



Жители оккупированных территорий охотно комментируют приказ Пушилина. Так, в донецкой группе в одной из соцсеть многие не понимают, почему нужно доказывать местным властям, что это их жилье, а другие не понимают, как например, людям с инвалидностью или пенсионерам, предоставить все документы.





Ранее в РФ вышла статья, в которой говорилось о том, что около 300 тысяч жителей оккупированной территории Донецкой области лишились прав на недвижимость после незаконного решения местных «чиновников» оккупационной администрации.