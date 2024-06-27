«Мясные» штурмы РФ: одна из бригад оккупантов потеряла 95% личного состава

РФ использует «мясные» штурмы на Запорожском направлении. Фото: АТЕШ

На Запорожском направлении российские командиры отправляют своих военных на «мясные» штурмы. В частности, недавно стало известно, что одна бригада потеряла 95% личного состава. Об этом сообщили в пресс-службе партизанского движения АТЕШ.



Речь идет о 38-ой отдельной мотострелковой бригаде РФ.



По данным партизан, на Запорожском направлении «наступила крайняя ужасная ситуация».



«В боевых действиях вблизи населенного пункта Мирное (Мелитопольский район) российские командиры отправляют свои подразделения на «мясные» штурмы. Во время одного из таких штурмов с участием 38-й ОМБр, подразделение потеряло 95% личного состава. Агент предполагает, что такие случаи не единичны на данном участке фронта», — говорится в сообщении.



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