В России бывшего «министра обороны ДНР» и террориста Игоря Стрелкова этпапировали в колонию

Утром 27 июня бывшего «министра обороны ДНР» и российского террориста Игоря Гиркина-Стрелкова этапировали в колонию. Об этом стало известно из сообщения его жены Мирославы Регинской, которая ссылается на информацию от адвоката.
Регинская отметила, что сейчас нет информации о том, в какую колонию его направили.
Напомним, что в России Игоря Гиркина-Стрелкова приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о публичных призывах к экстремизму.
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