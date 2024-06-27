В России бывшего «министра обороны ДНР» и террориста Игоря Стрелкова этпапировали в колонию

Бывший «министр обороны ДНР» и российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков. Фото: ТАСС

Утром 27 июня бывшего «министра обороны ДНР» и российского террориста Игоря Гиркина-Стрелкова этапировали в колонию. Об этом стало известно из сообщения его жены Мирославы Регинской, которая ссылается на информацию от адвоката.

Регинская отметила, что сейчас нет информации о том, в какую колонию его направили.

Напомним, что в России Игоря Гиркина-Стрелкова приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о публичных призывах к экстремизму.