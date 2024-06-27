Спасатели тушат пожар на энергообъекте в Киеве

В Киеве днем 27 июня на энергообъекте произошел взрыв и пожар. Как сообщил мэр Виталий Кличко, все необходимые службы отправляются на место.



«На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар. Все службы направляются на место», — написал Кличко в Telegram-канале.



Как сообщили спасательные службы, возникло короткое замыкание на трансформаторной подстанции, наблюдается задымление, разрушений и пострадавших нет.



«Уточненная информация от экстренных служб. На трансформаторной подстанции в Шевченковском районе столицы возникло короткое замыкание, наблюдается задымление. Дальнейшего горения нет. Разрушений, повреждений помещений и пострадавших нет. Экстренные службы на месте», — сообщил Кличко.