Главное за день: Обстрелы Украинска. Изменения в графиках отключения света

Общество



За время полномасштабной войны в Украину из российского плена вернулись 3310 человек. Всего Россия и Украина обменивались пленными 53 раза.



С начала полномасштабной войны РФ против Украины в полицию Донецкой области поступило более 40 тысяч обращений о безвестном исчезновении людей. Большинство из них — исчезли именно при особых обстоятельствах, то есть на временно оккупированной территории и во время боевых действий.



С 9 по 24 июля во всех областях Украины будут изменены графики отключений. В каждой области в один из дней в течение этих двух недель не будет ограничений. В другие дни ограничения потребления будут происходить согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе.



Боевые действия



По данным проекта DeepState, войска РФ продвинулись ь в Нью-Йорке и Дружбе на Торецком направлении.



Российские военные обстреляли из «Смерчей» Украинск Донецкой области. Один человек погиб, еще двое ранены, повреждены 4 двухэтажки и 1 частный дом. В ходе утреннего обстрела в Украинске пострадал один человек. Еще 1 человек, по предварительной информации, ранен в Покровске. В городе повреждено админздание.



В российском Ейске средствами ПВО сбили беспилотники. Упавшие обломки повредили вышку сотовой связи. В станице Павловской из-за падения обломков над нефтебазой вспыхнул один из резервуаров с топливом. В станице Ленинградская из-за атаки также загорелся резервуар с топливом. Пожары на нефтебазах также зафиксировали спутники NASA.



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